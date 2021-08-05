Суд запретил определенные действия участнику сделок с недвижимостью актера Баталова
Суд избрал меру пресечения в отношении нотариуса Дмитрия Бублия, который принимал участие в сделках с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. Судья постановил запретить нотариусу определенные действия.
«Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении нотариуса г. Москвы Дмитрия Бублия, участвовавшего в оформлении сделок с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова, меру пресечения в виде запрета определенных действий», - сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры.
Ранее он дал показания, изобличающие Михаила Цивина и Наталью Дрожжину. По месту жительства нотариуса проведены обыски.
По данным следствия, вдова актера Гитана Леонтенко и его дочь Мария обманным путем были лишены доли квартиры в Доме на набережной, мастерской актера, двух квартир, одна из которых расположена в центре столицы, а также крупной суммы денег, находящейся на банковских счетах.