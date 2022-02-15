В Кремле проходит первая встреча Путина и Шольца

В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца. Это первая очная встреча российского лидера с новым германским руководителем.

В начале встречи президент Путин заявил, что главными темами беседы станут безопасность в Европе и напряженность на Украине. Также будут обсуждать вопросы развития экономического сотрудничества России и Германии.

По итогам встречи лидеры двух стран проведут совместную пресс-конференцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Шольц прошел тестирование на коронавирус, которое показало отрицательный результат. По данным издания Bild, германский лидер обратился к медикам-соотечественникам, которые располагались в посольстве в Москве. Сообщается, что это может быть связано с обеспечением безопасности.