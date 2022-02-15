Песков анонсировал совместную пресс-конференцию по итогам встречи Путина и Шольца

После встречи президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем будет дана пресс-конференция, на которой оба лидера ответят на вопросы представителей СМИ, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Как сообщали в Кремле, на встрече лидеры должны обсудить актуальные темы двусторонней и международной повестки дня. В частности, будут затронуты вопросы, связанные с предоставлением гарантий безопасности Российской Федерации и урегулированием конфликта на Украине.

Ранее Олаф Шольц провел переговоры в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам пресс-конференции канцлер ФРГ заявил, что Киев вынесет на обсуждение законопроекты об особом статусе Донбасса, а также о проведении в регионе местных выборов.

Также, по словам Шольца, на данный момент вопрос о вступлении Украины в НАТО не стоит.