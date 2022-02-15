Путин с Шольцем на встрече уделят внимание обсуждению безопасности в Европе и Украине
© Фото: dpa, Globallookpress
Путин с Шольцем на встрече уделят внимание обсуждению безопасности в Европе и Украине
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Путин с Шольцем на встрече уделят внимание обсуждению безопасности в Европе и Украине
© Фото: dpa, Globallookpress
Путин с Шольцем на встрече уделят внимание обсуждению безопасности в Европе и Украине
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