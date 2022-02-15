СМИ: Шольц в Москве обратился к немецким врачам для COVID-тестирования

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после прибытия в Москву прошел тестирование на коронавирус. При этом немецкое издание Bild сообщает, что канцлер отказался от услуг российских врачей и обратился к соотечественникам в московском посольстве.

«Он (Шольц. - Прим. ред.) прошел обследование немецким тестом у врача в посольстве Германии в Москве сразу после приземления», - пишет издание.

Также сообщается, что у Шольца отрицательные результаты тестирования. Издание полагает, что решение обратиться к немецким специалистам связано с соображениями безопасности.

Сегодня в Кремле состоятся переговоры Шольца с президентом России Владимиром Путиным. По словам канцлера, лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины.