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СМИ: США планируют отозвать оставшихся на Украине дипломатов в течение двух суток

Марина Крижановская
02:12 14.02.2022
Приводится информация, что дипломатический персонал частично переводится во Львов.
СМИ: США планируют отозвать оставшихся на Украине дипломатов в течение двух суток
© Фото: РИА Новости
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По данным СМИ, Соединенные Штаты планируют вывести оставшуюся часть своего дипломатического персонала, дислоцирующегося в Киеве. 

«CBS News узнало, что администрация Байдена готовится к выведению всего персонала США из Киева в течение 24-48 часов», - сообщил американский телеканал в Twitter.

Как сообщает РИА Новости, дипломаты частично переводятся во Львов. Немногим ранее, Джейк Салливан сообщал, что Вашингтон объявил о сокращении своего дипломатического присутствия на Украине и призвал соотечественников срочно покинуть эту страну.

Примеру США последовала и дружественная Канада: работа дипмиссии была приостановлена в Киеве. Канадский МИД сообщил, что «власти Канады организуют временное представительство во Львове и приостанавливают работу посольства в Киеве» в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Украине.

Также семьи дипломатов из Киева и Ужгорода отзываются властями Словакии. Сообщается, что словацкий МИД принял решение отозвать на родину семьи сотрудников посольства в Киеве и генконсульства в Ужгороде. Гражданам республики не рекомендовано посещать Украину также в связи с обострением ситуации вокруг страны.

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