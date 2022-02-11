США сокращают дипломатическое присутствие на Украине

Официальный Вашингтон объявил о сокращении своего дипломатического присутствия на Украине и призвал соотечественников срочно покинуть эту страну. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы продолжаем сокращать численность сотрудников в посольстве в Киеве. Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну. Мы не можем предсказать будущее. Но риски достаточно высоки», - цитирует РИА Новости заявление Салливана на брифинге.

Ранее президент США Джо Байден обратился к своим соотечественникам, находящимся на Украине. Американский лидер призвал их немедленно покинуть страну. В Государственном департаменте выступили с аналогичным призывом.

Заявления западных стран о «готовящемся вторжении России на Украину» звучат все чаще. На этом фоне Вашингтон, Лондон и Евросоюз грозят Москве санкциями. В Кремле неоднократно заверяли в отсутствии агрессивных планов в отношении Украины. Там считают, что истерия вокруг «нападения» используется в качестве предлога для размещения инфраструктуры НАТО вблизи российских границ и накачки Киева оружием.