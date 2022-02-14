Шойгу сообщил Путину об обнаруженной на тихоокеанских учениях иностранной подлодке

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи с российским президентом рассказал подробности инцидента с иностранной подлодкой, обнаруженной во время учений в Тихом океане. Глава оборонного ведомства предположил, что это была американская субмарина.

«В результате работы группы Тихоокеанского флота в районе Курильских островов была обнаружена подводная лодка - скорее всего, Соединенных Штатов. В результате действий - почти трехчасовых - лодка была выдворена с территории сводной акватории Российской Федерации, куда она зашла на достаточно большую глубину», - заявил Шойгу.

По словам министра обороны, подлодка зашла на глубину более четырех километров. При этом действия подлодки министр считает «непонятными и необоснованными».

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов