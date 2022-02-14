Шойгу заявил, что на выдворение нарушившей границы РФ у Курил подлодки ушло 3 часа

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что выдворение иностранной подводной лодки с территориальных вод РФ в районе Курильских островов, обнаруженной во время отработки части учений, заняло около трех часов. По словам главы оборонного ведомства, нарушившая границы у Курил подлодка зашла в воды России на четыре километра.

«В результате работы группы Тихоокеанского флота при отработке одной из частей учений в районе Курильских островов обнаружена подводная лодка, скорее всего, Соединенных Штатов. В результате действий почти трехчасовых лодка была выдворена с водной территории Российской Федерации», - отметил Шойгу.

Также министр уточнил, что часть проходящих масштабных учений завершена, а часть завершится в ближайшее время.

Материал подготовила Елизавета Потейчук.