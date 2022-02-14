Шойгу: нарушившая границы РФ у Курил подлодка зашла в воды России на четыре километра

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что нарушившая границы РФ у Курил подлодка зашла в воды России на четыре километра.

«При отработке одной из части учений в районе Курильских островов, была обнаружена подводная лодка, скорее всего, Соединенных Штатов, и, в результате действий, почти трехчасовых, лодка была выдворена с территории Российской Федерации, куда она зашла на довольно большую глубину - около четырех километров», - сказал Шойгу президенту России на докладе в Кремле.

По словам Шойгу, по лодке пришлось три раза применить специальные действия - в их результате она была выдворена из российских вод. Как заметил министр, такого рода активность у восточных границ России совершенно непонятна и необосонована.

Также Шойгу заявил, что часть проходящих масштабных учений уже завершена, а часть завершится в ближайшее время.