Камила Валиева продолжит выступать в личном турнире Олимпиады в Пекине

В соответствии с решением Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесенным по ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, в допинг-пробе которой якобы обнаружили запрещенный триметазидин, спортсменка сможет продолжить выступления в личном турнире ОИ в Пекине.

Заседание по вопросу длилось 7 часов. CAS отклонил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Россиянка выступит с короткой программой 15 февраля. Также фигуристка покажет произвольную программу 17 февраля.

Ранее, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в допинг-пробе Камилы Валиевой якобы нашли запрещенный препарат. Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что Олимпийский комитет России не рассматривается как виновник инцидента.