СМИ: церемонию награждения фигуристов отложили из-за допинг-теста в российской команде

Награждение фигуристов, ставших победителями и призерами командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине, перенесли из-за проблем с тестом на допинг российского спортсмена перед ОИ-2022, передает Inside the Games.

Издание со ссылкой на источник утверждает, что в ситуации задействованы Олимпийский комитет России, а также международные антидопинговые организации.

Следует отметить, что церемония награждения была запланирована на вторник, однако впоследствии она была перенесена на неопределенный срок.

Напомним, что в понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось второй раз в истории одержать победу в командном турнире по фигурному катанию на зимней Олимпиаде.

Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, выступивший в мужском одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов, исполнившие танец на льду, а также Камила Валиева, показавшая номер в женском одиночном катании.

Всего в активе российской национальной команды на данный момент две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. Таким образом, сборная РФ находится в настоящее время на седьмой строчке в общекомандном зачете ОИ-2022, которые завершатся 20 февраля.