Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

СМИ: церемонию награждения фигуристов отложили из-за допинг-теста в российской команде

Анна Назайкина
09:44 09.02.2022
В понедельник российским фигуристам удалось одержать победу в командном турнире на зимней Олимпиаде.
СМИ: церемонию награждения фигуристов отложили из-за допинг-теста в российской команде
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
Читайте нас на:

Награждение фигуристов, ставших победителями и призерами командного турнира на зимних Олимпийских играх в Пекине, перенесли из-за проблем с тестом на допинг российского спортсмена перед ОИ-2022, передает Inside the Games.

Издание со ссылкой на источник утверждает, что в ситуации задействованы Олимпийский комитет России, а также международные антидопинговые организации.

Следует отметить, что церемония награждения была запланирована на вторник, однако впоследствии она была перенесена на неопределенный срок.

Напомним, что в понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось второй раз в истории одержать победу в командном турнире по фигурному катанию на зимней Олимпиаде.

Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк, выступивший в мужском одиночном катании, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов, исполнившие танец на льду, а также Камила Валиева, показавшая номер в женском одиночном катании.

Всего в активе российской национальной команды на данный момент две золотые, три серебряные и пять бронзовых медалей. Таким образом, сборная РФ находится в настоящее время на седьмой строчке в общекомандном зачете ОИ-2022, которые завершатся 20 февраля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:15 В стране и мире
Опубликованы кадры с места нападения с битами на магазин под Истрой
08:14 В стране и мире
Чижов рассказал о сроках принятия решения по сертификации «Северного потока - 2»
08:01 В стране и мире
Видео
От видеоинженера до главы медиахолдинга: Алексей Пиманов отмечает юбилей
07:07 Армия
Видео
Превосходство перед любыми конкурентами: в Ленинградской области прошли учения с ПТРК «Корнет»
02:07 В стране и мире
В Рособрнадзоре предупредили об изменениях в ЕГЭ
Популярное
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
В Кремле объяснили слова Путина про «красавицу» по отношению к Киеву и Минским соглашениям
Видео
Панда Диндин предсказала, каких медалей больше получат российские фигуристы на Олимпиаде
Видео
Битва ПТРК: названы главные отличия российского «Корнета» и американского «Джавелина»
«Душераздирающая красота»: Алек Болдуин о выступлении фигуристки Валиевой на ОИ
В МИД РФ сравнили Украину, США и Великобританию с Трусом, Балбесом и Бывалым
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.