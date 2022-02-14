Спорт В МОК не считают ОКР виновным в инциденте с Валиевой Алиса Кононенко По словам представителя Комитета, при расследовании будут учтены все факты. © Фото: Антон Денисов, РИА Новости Читайте нас на: Олимпийский комитет России (ОКР) не рассматривается как виновник инцидента, произошедшего с фигуристкой Камилой Валиевой, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс. «Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство», - цитирует Адамса ТАСС. Ранее глава ОКР Станислав Поздняков назвал подозрительным затягивание обнародования результатов допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой. Напомним, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в допинг-пробе Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года якобы нашли запрещенный препарат триметазидин. После этого Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на фигуристку временное отстранение, которое было снято 9 февраля после апелляции спортсменки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика