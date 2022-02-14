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В МОК не считают ОКР виновным в инциденте с Валиевой

Алиса Кононенко
07:29 14.02.2022
По словам представителя Комитета, при расследовании будут учтены все факты.
В МОК не считают ОКР виновным в инциденте с Валиевой
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
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Олимпийский комитет России (ОКР) не рассматривается как виновник инцидента, произошедшего с фигуристкой Камилой Валиевой, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

«Мы будем рассматривать все факты и принимать соответствующие решения. Сейчас никто не указывал на ОКР как на виновника ситуации и на то, что на этот процесс влияет государство», - цитирует Адамса ТАСС.

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков назвал подозрительным затягивание обнародования результатов допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой. 

Напомним, 11 февраля, Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что в допинг-пробе Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года якобы нашли запрещенный препарат триметазидин.

После этого Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на фигуристку временное отстранение, которое было снято 9 февраля после апелляции спортсменки. 

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