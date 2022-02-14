На Украине заявили о готовности отказаться от вступления в НАТО

Существует возможность, что в Киеве откажутся от вступления в НАТО, чтобы сохранить мирные отношения с Россией, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Мы могли бы, особенно под угрозой нас могут к этому подтолкнуть. Если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы могли бы сделать», - ответил Пристайко на соответствующий вопрос корреспондента BBC.

По словам дипломата, Киев давно подталкивают к этому решению, в том числе и сами страны Североатлантического альянса.

Ранее депутат немецкого бундестага заявила, что можно считать понятными требования Москвы о нерасширении НАТО.

Также бывший посол США в России Майкл Макфол заявлял, что Киев не имеет права присоединяться к альянсу без согласия всех членов.

По его словам, право на членство в НАТО Украине следует еще заслужить.

Напомним, заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ также заявлял, что пока среди членов блока не будет достигнут консенсус, Украину в НАТО не примут.