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Американский дипломат заявил, что НАТО не обязано принимать Украину

Роман Захаров
18:18 09.02.2022
Майкл Макфол считает, что Украине надо заслужить право на членство в военном блоке.
Американский дипломат заявил, что НАТО не обязано принимать Украину
© Фото: Dominika Zarzycka, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Украина не имеет права вступать в НАТО без согласия всех стран - членов блока. Такое мнение высказал экс-посол США в России Майкл Макфол.

«Украина не обладает правом вступить в НАТО. НАТО не обязано принимать Украину», - написал дипломат в своем Twitter.

Макфол добавил, что украинской стороне нужно заслужить право на членство в Североатлантическом альянсе.

Ранее заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что Украина в ближайшее время не сможет войти в НАТО. Он при этом подчеркнул, что на сегодняшний день внутри военного блока отсутствует консенсус, необходимый для принятия этой страны в альянс.

Перед этим стало известно, что Венгрия заблокировала участие Украины в Объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллине.

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