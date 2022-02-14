В Германии назвали понятными требования РФ о нерасширении НАТО

На фоне текущей напряженности Запад должен одинаково относиться к опасениям и России и Украины, заявила депутат Бундестага от Левой партии, представитель комитета по внешней политике Севим Дагделен.

«Федеральное правительство должно соответствующим образом работать над обеспечением гарантий безопасности для всех сторон и отказаться от бряцания оружием», - цитирует Дагделен ТАСС.

По ее мнению, требования Москвы о нерасширении Североатлантического альянса можно считать понятными.

«Требования России закрепить договором отказ от принятия Украины и Грузии в НАТО ясны и понятны на фоне расширения альянса на восток вопреки данным в прошлом обещаниям. Предложенная Россией концепция неделимой безопасности может стать хорошей основой для переговоров о будущих мирных отношениях», - отметила политик.

Парламентарий также обратила внимание на то, что Запад нередко исповедует двойные стандарты в вопросе военных учений.

«Когда Россия перебрасывает войска на своей территории, то это расценивается как подготовка к агрессии, а когда США и их союзники задействуют тысячи солдат в маневрах вблизи российской границы от Прибалтики до Черного моря, то такой оценки не следует», - подчеркнула депутат.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что у Германии отсутствуют намерения поставлять летальное оружие на Украину.