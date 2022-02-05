В НАТО заявили, что Украину в ближайшее время не примут в альянс

В ближайшее время Киев не вступит в альянс, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.

«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», - цитирует РИА Новости Джоанэ со ссылкой на France24.

Заместитель генсека добавил, что несмотря на то что альянс поддерживает Киев, принимать участие в боевых действиях на территории Украины он не намерен.

Кроме того, по словам Джоанэ, на сегодняшний день внутри НАТО отсутствует консенсус, необходимый для принятия Украины в альянс.

Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала участие Украины в Объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллине.