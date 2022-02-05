В НАТО заявили, что Украину в ближайшее время не примут в альянс
Об этом заявил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ.
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В ближайшее время Киев не вступит в альянс, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ.
«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украине нужно многое реформировать внутри страны», - цитирует РИА Новости Джоанэ со ссылкой на France24.
Заместитель генсека добавил, что несмотря на то что альянс поддерживает Киев, принимать участие в боевых действиях на территории Украины он не намерен.
Кроме того, по словам Джоанэ, на сегодняшний день внутри НАТО отсутствует консенсус, необходимый для принятия Украины в альянс.
Ранее сообщалось, что Венгрия заблокировала участие Украины в Объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО в Таллине.