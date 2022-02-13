Демонстрация мощи: как проходят совместные российско-белорусские учения

Совместные российско-белорусские учения «Союзная решимость» вступили в активную фазу. Масштабные действия разворачиваются сразу на пяти общевойсковых полигонах и четырех аэродромах по всей Белоруссии. Российские истребители прилетели на учения из Хабаровского края и сразу заступили на боевое дежурство. Позади 10 тысяч километров с двумя пересадками. Вместо забайкальских сопок теперь белорусские леса их временные ориентиры.

По сигналу тревоги дежурное звено российских истребителей с реактивными управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» и «воздух-земля» на борту вылетает на перехват цели. Легендарные Су-35С одинаково эффективно ведут огонь, как по самолетам, любым наземным объектам, так и по кораблям противника. А уникальная радиолокационная станция на борту истребителя способна обнаружить воздушную цель на расстоянии до 400 километров.

«После поражения условного противника выполнил патрулирование воздушного пространства границы республики Беларусь», - рассказал старший летчик на Су-35С Владимир Иванов.

Этап притирки или по-военному боевого слаживания российских и белорусских вооруженных сил уже позади. Сейчас же перед «Союзной решимостью» стоят несколько ключевых задач. Первая из них и, пожалуй, основная - борьба с условными незаконными вооруженными формированиями. Например разведчики зачищают лагерь «боевиков», а с флангов их прикрывают пулеметные расчеты и снайперы. Действуют четко и быстро.

Заброшенный склад, с укрывшимися в нем «террористами», штурмует спецназ. Работают в паре, прикрывая друг друга. На тренировках для бойцов специально меняют обстановку в помещении, чтобы усложнить им задачу. За каждой дверью новое испытание. Вторая важнейшая задача - действия по обнаружению и противодействию нарушителям государственной границы. Эта проблема, на фоне международной эскалации, все актуальнее.

В минувший вторник легкомоторный самолет АН-2 со стороны Латвии на 300 метров проник вглубь территории Белоруссии. А еще раньше в воздушном пространстве союзного государства зафиксировали и принудили к посадке украинский беспилотник. Потенциальный противник должен знать - на любые недружественные шаги Россия и Белоруссия дадут мощный ответ. Для этого в ходе учений потенциального внешнего агрессора накрывают реактивным огнем российский «Ураган» и белорусский «Смерч».

Танки Т-72Б3 и боевые машины пехоты вырываются на оперативный простор. Настоящая бронированная армада берет в кольцо группу «боевиков». На подмогу нашим мотострелкам спешит белорусский десант. Какие-то минуты и крылатая пехота занимает позиции. На полигоне «Гожский» под Гродно мотострелковое соединение белорусских войск ведет маневренную оборону. Отбив атаку переходит в наступление при поддержке экипажей вертолетов Ми-8. Боевые машины ведут огонь неуправляемыми авиационными ракетами.

«202-ой отдельный гвардейский механизированный батальон выполнял задачи по ведению оборонительного боя на рубеже маневренной обороны. Личный состав с задачей справился», - отметил командир механизированного батальона Сергей Андала.

Из походного в боевое положение всего за пять минут и взгляд знаменитых «Триумфов», зенитно-ракетной системы С-400, уже устремлен в мирное небо. Благодаря вертикальному старту ракет, «Триумф» способен обстреливать цели с различных направлений. Расчеты грозных комплексов на белорусской земле несут боевое дежурство по противовоздушной обороне.

Грозные С-400 на марше прикрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь - С». Они единственные в мире в своем классе, кто способен вести огонь по воздушным и наземным целям прямо в движении. И один в поле воин. Он и разведчик и корректировщик цели, а если понадобиться, то и отличный связист. Беспилотник «Орлан-10» на этих учениях для многих подразделений незаменимый помощник. Специальный радиоретранслятор, размещенный в корпусе этой армейской птицы, обеспечил бесперебойную связь на километры вокруг. Что помогло посту противовоздушной обороны оперативно передать информацию об угрозе воздушного нападения.

Войска радиационной химической и биологической защиты получили сигнал об авианалете и установили аэрозольную защиту над командным пунктом. Уже на следующей неделе «Союзная решимость» вступит в свою заключительную фазу. Что, конечно, не отменяет интенсивные учебно-боевые занятия. Они проходят даже глубокой ночью.

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Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов