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Защитить воздушное пространство: как проходят учения «Союзная решимость - 2022»

Роман Закурдаев
13:16 10.02.2022
В Белоруссии стартовали совместные с Россией масштабные маневры «Союзная решимость - 2022». Военнослужащие будут тренироваться отражать внешнюю агрессию и вести оборонительные операции, пресекать проникновение диверсантов и перекрывать каналы незаконной поставки оружия.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Уже меньше чем через час на одном из четырех аэродромов, которые задействованы в масштабных учениях «Союзная решимость - 2022», в небо поднимутся наши знаменитые многоцелевые истребители Су-35С. Сюда они прилетели из Хабаровского края с двумя дозаправками - в Канске, под Красноярском, и Перми.

Самолеты преодолели свыше десяти тысяч километров и уже приступили к совместным тренировкам с экипажами Военно-воздушных сил Белоруссии - это истребители Су-30. Задача общая - охрана воздушного пространства, совместное пилотирование и выполнение различных учебных задач.

Уже сейчас можно говорить, что этап боевого слаживания подразделений Восточного военного округа завершен и начинается активная фаза учений. Так, например, сегодня на боевое дежурство заступили расчеты зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф». Они также будут осуществлять противовоздушную оборону.

Сразу на пяти общевойсковых полигонах продолжаются совместные тренировки подразделений ВВО и ВС Белоруссии. Контрольные занятия по огневой подготовке проходят у артиллеристов, мотострелковых соединений, войск радиационной, химической и биологической защиты. В общем, все готово к активной фазе учений.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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