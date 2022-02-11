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Команда «Воздух»: кадры вылета Су-35 для перехвата воздушной цели на учениях «Союзная решимость»

05:00 11.02.2022
После взлета российские летчики выполнили захват и условное уничтожение цели.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Истребители Су-35С ВКС России «уничтожили» не отвечающую на запросы воздушную цель. Задача выполнена в рамках учений «Союзная решимость - 2022».

Боевые расчеты подразделений ПВО Восточного военного округа при выполнении задач боевого дежурства в составе Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии обнаружили приближающуюся к зоне ответственности условную воздушную цель, не отвечающую на запросы. Для перехвата цели по команде «Воздух» поднялись дежурные по противовоздушной обороне истребители Су-35С ВКС России.

«После взлета российские летчики выполнили захват и условное уничтожение воздушной цели, а также отработали задачи воздушного патрулирования вдоль границы Союзного государства», - рассказали в Минобороны РФ.

Совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость» проходят с 10 по 20 февраля. Истребители Су-35С прибыли к месту маневров из Забайкалья, преодолев свыше десяти тысяч километров. Патрулирование воздушного пространства они проводят совместно с белорусскими Су-30.

Материал подготовили Анна Касаткина и Андрей Работнов.

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