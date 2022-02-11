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Спецназ зачистил захваченный «бандитами» склад на учениях «Союзная решимость»

Роман Закурдаев
13:18 11.02.2022
Масштабные маневры «Союзная решимость - 2022» проходят в Белоруссии с 10 по 20 февраля.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российско-белорусские учения «Союзная решимость - 2022» вступили в активную фазу. На полигоне под Брестом спецназ штурмует заброшенный склад, где укрылись условные террористы. Бойцы действуют молниеносно.

Каждое движение отрабатывается до автоматизма. Бойцы не знают, где находятся мишени и сколько у них осталось боеприпасов. Это нужно для того, чтобы в реальной боевой обстановке они смогли быстро сориентироваться, перезарядить оружие и еще при этом успеть прикрыть друг друга.

После каждого занятия следует детальный разбор упражнения. Это такая же важная часть учений, как и штурм. Именно работа над ошибками сейчас поможет избежать их в реальном бою.

В Белоруссии с 10 по 20 февраля проходят совместные с Россией масштабные маневры «Союзная решимость - 2022». Военнослужащие будут тренироваться отражать внешнюю агрессию и вести оборонительные операции, пресекать проникновение диверсантов и перекрывать каналы незаконной поставки оружия.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Михаил Долгов

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