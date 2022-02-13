WADА проведет проверку в отношении окружения Валиевой

WADA проведет проверку в отношении окружения российской фигуристки Камилы Валиевой по делу о допинг-пробе.

Агентство планирует проверить тренеров, врачей и остальных, кто находится в окружении спортсменки, передает Reuters. Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) обратился с соответствующим запросом в антидопинговую службу.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) в пятницу, 11 февраля, сообщило, что допинг-проба Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля.

После этого Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) наложило на россиянку временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято.

В понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ-2022 в Пекине. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании.

Церемонию награждения победителей и призеров турнира назначили на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок.

Ранее в МОК заявили, что решение о том, будет ли российская фигуристка Камила Валиева продолжать выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине, примут до начала соревнований в женском одиночном катании, которые стартуют 15 февраля.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что на данный момент WADA и МОК занимаются ситуацией с результатами допинг-пробы спортсменки. Представитель Кремля также призвал дождаться итогов разбирательства.