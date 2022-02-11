В Кремле призвали дождаться итогов разбирательства WADA и МОК по делу Валиевой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что на данный момент WADA И МОК занимаются ситуацией с результатами допинг-пробы спортсменки.

Представитель Кремля также призвал дождаться итогов разбирательства.

В пятницу, 11 февраля, в Международном агентстве тестирования (ITA) сообщили, что церемония награждения фигуристов на ОИ была отложена из-за допинг-пробы 15-летней россиянки, которая была взята в декабре во время чемпионата России. Тогда у Валиевой в крови обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

В понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании.

Церемонию награждения победителей и призеров турнира назначили на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок. Затем в СМИ появились сообщения, что задержка церемонии награждения произошла из-за проблем с допинг-пробой у 15-летней Валиевой.