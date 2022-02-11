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Дело о допинг-пробе Валиевой рассмотрит Спортивный арбитражный суд

Анна Назайкина
06:28 11.02.2022
В понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ.
Дело о допинг-пробе Валиевой рассмотрит Спортивный арбитражный суд
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Причиной переноса награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде является положительный результат допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой, который был получен во время чемпионата РФ-2022 в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в Международном агентстве допинг-тестирования.

«Образец показал неблагоприятный результат анализа (AAF) для неуказанного запрещенного вещества триметазидина…8 февраля 2022 года. После этого спортсмен был временно отстранен РУСАДА с немедленным вступлением в силу», - сообщили в агентстве.

Было добавлено, что Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА о снятии временного отстранения 15-летней спортсменки из России.

«Всемирное антидопинговое агентство, Международный союз конькобежцев, РУСАДА и МОК имеют право обжаловать решение об отмене временного отстранения в Спортивном арбитражном суде (CAS). МОК воспользуется своим правом на подачу апелляции и не будет ждать мотивированного решения РУСАДА, поскольку решение необходимо до следующего соревнования», - говорится в пресс-релизе.

Напомним, что в понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании.

Церемонию награждения победителей и призеров турнира назначили на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок. Затем в СМИ появились сообщения, что задержка церемонии награждения произошла из-за проблем с допинг-пробой у 15-летней Валиевой.

Впоследствии Минспорта РФ назвало преждевременными комментарии относительно появившейся информации. В ведомстве отметили, что позиция России заключается в неуклонном противодействии любым видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики.

10 февраля Валиева приняла участие в тренировке в Столичном дворце спорта, где 15 февраля начнутся соревнования по фигурному катанию среди женщин.

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