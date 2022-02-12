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В МОК назвали сроки принятия решения об участии Валиевой в одиночном турнире ОИ

Анна Назайкина
09:23 12.02.2022
Временное отстранение российской спортсменки было снято 9 февраля, однако МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
В МОК назвали сроки принятия решения об участии Валиевой в одиночном турнире ОИ
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Решение о том, будет ли российская фигуристка Камила Валиева продолжать выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине, примут до начала соревнований в женском одиночном катании, которые стартуют 15 февраля. Об этом заявил глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

«Мы хотим, чтобы процесс завершился как можно правильнее и быстрее, поэтому мы и обратились в CAS. Мы хотим решить это, чтобы все сконцентрировались на спорте. Юридические вопросы требуют времени, но решение, отстранят Валиеву или нет, точно будет принято до 15 числа», — сказал он.

Напомним, что в понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании.

Церемонию награждения победителей и призеров турнира назначили на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок.

В Международном агентстве тестирования (ITA) сообщили, что церемония награждения фигуристов на ОИ была отложена из-за допинг-пробы 15-летней россиянки, которая была взята в декабре во время чемпионата России. Тогда у Валиевой обнаружили запрещенный триметазидин.

Временное отстранение российской спортсменки было снято 9 февраля, однако Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА.

Накануне данную ситуацию прокомментировали в Олимпийском комитете России (ОКР). Было отмечено, что в период проведения зимней Олимпиады в Пекине у российской спортсменки при допинг-тестировании не было обнаружено запрещенных веществ.

Сегодня Адамс сообщил, что Международный олимпийский комитет будет способствовать расследованию в отношении окружения фигуристки, так как она является несовершеннолетней и обладает статусом «защищенной персоны».

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