МОК будет способствовать расследованию действий окружения Валиевой в деле о допинге

Глава пресс-службы МОК Марк Адамс заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) будет способствовать расследованию в отношении окружения фигуристки Камилы Валиевой в деле о допинг-пробе.

«Мы будем способствовать расследованию действий не только спортсмена, но и его окружения. Будет очень жесткая позиция в расследовании действий окружения», - подчеркнул Адамс на пресс-конференции, передает РИА Новости.

Напомним, российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расследование в отношении персонала российской спортсменки.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля.

Сейчас Камила Валиева тренируется вместе с командой и готовится к одиночным прокатам. Окончательное решение в ее отношении будет принято до 15 февраля в ходе выездной сессии CAS. До этого РУСАДА сняло с Камилы временное ограничение на участие в соревнованиях.

В понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании.

Церемонию награждения победителей и призеров турнира назначили на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок. Затем в СМИ появились сообщения, что задержка церемонии награждения произошла из-за проблем с допинг-пробой у спортсменки.