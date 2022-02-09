Роднина назвала слухами новости о проблемах с допинг-тестом Валиевой на ОИ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина назвала слухами новости о проблемах с допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой. Ранее СМИ сообщили, что именно ее тест стал причиной переноса награждения победителей и призеров командного турнира на Олимпиаде.

В настоящий момент идут юридические консультации, Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России разбираются в ситуации.

«Это смешно. Это журналисты могут комментировать, а я не буду. Когда будет официальная информация от Международного олимпийского комитета и WADA, то тогда можно и комментировать, а все остальное - слухи», - заявила «Звезде» Роднина.

Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова допустила, что вся история с допинг-тестами могла быть подготовлена заранее. Впереди у российских фигуристов индивидуальные прокаты, в которых они являются фаворитами, а вся шумиха вокруг церемонии награждения может выбить их из колеи. Журова призвала спортсменов не обращать внимания на сообщения в СМИ и продолжать спокойно готовиться к соревнованиям.