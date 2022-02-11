РУСАДА проведет расследование в отношении штаба фигуристки Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проведет всестороннее расследование в отношении персонала российской фигуристки Камилы Валиевой, которая оказалась в центре скандала на Олимпийских играх в Пекине. Юная чемпионка тренируется под руководством Этери Тутберидзе в спортивной школе «Самбо-70». В настоящее время воспитанница Тутберидзе является действующей чемпионкой России и Европы, пишет ТАСС.

Инцидент произошел вскоре после победы российских фигуристов в командном турнире Олимпийских игр. Церемонию награждения победителей и призеров отложили из-за юридических консультаций. Позже выяснилось, что причиной запинки стал допинг-тест Камилы Валиевой, в котором обнаружили запрещенное вещество триметазидин. Сомнительная проба была взята 25 декабря.

В настоящий момент Валиева тренируется вместе с командой и готовится к одиночным прокатам. Окончательное решение в ее отношении будет принято до 15 февраля в ходе выездной сессии CAS. До этого РУСАДА сняло с Камилы временное ограничение на участие в соревнованиях, однако МОК, ISU и WADA уже заявили о своем намерении обжаловать это решение.