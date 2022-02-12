Минобороны РФ: действия подлодки ВМС США расцениваются как грубое нарушение норм международного права

Министерство обороны РФ, в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации, расценивает действия американской субмарины, как грубое нарушение норм международного права. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«Действия американской подлодки расцениваются, как грубое нарушение норм международного права. Провокационные действия ВМС США создали угрозу национальной безопасности России», - заявили в Минобороны РФ военному атташе США.

Инцидент произошел 12 февраля 2022 года в 10.40 (мск) в районе проведения плановых учений сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды. Там была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния».

В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение о том, что субмарина находится в территориальных водах России, также американцам было приказано «немедленно всплыть».

Экипаж американской подводной лодки требование российской стороны проигнорировал. В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы РФ в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства.

Подводная лодка США использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации.

После этого инцидента в Минобороны России был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве, где представителю американской стороны была вручена нота.

Материал подготовили: Роман Захаров, Николай Баранов