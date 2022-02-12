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В МО РФ вызван военный атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России

18:49 12.02.2022
Инцидент произошел 12 февраля 2022 года в районе проведения плановых учений сил ТОФ в районе острова Уруп Курильской гряды.
В МО РФ вызван военный атташе США в связи с нарушением американской подлодкой территориальных вод России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве.

Инцидент произошел 12 февраля 2022 года в 10.40 (мск) в районе проведения плановых учений сил Тихоокеанского флота (ТОФ) в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды. Там была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния».

В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение:

«Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно».

Экипаж американской подводной лодки требование российской стороны проигнорировал. В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства.

Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов

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