Посол США передал России ответ на предложения по безопасности

Посол Соединенных Штатов в Москве Джон Салливан привез в Министерство иностранных дел России письменный ответ американской стороны на предложения РФ по гарантиям безопасности, передает корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел подтвердили данную информацию. Замглавы МИД РФ Александр Грушко принял посла США в Москве по его просьбе.

«В ходе встречи глава американской дипмиссии передал письменный ответ Администрации США на ранее представленный российской стороной проект двустороннего договора о гарантиях безопасности», - сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что дипломат приехал в МИД России. Автомобиль Салливана подъехал к зданию внешнеполитического ведомства около 19:30 по московскому времени.

Напомним, что 21 января состоялась встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В начале встречи глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва хочет получить от Вашингтона обратную связь по предложениям о гарантиях безопасности. По итогам переговоров США дали согласие предоставить РФ письменные ответы, которых она ждет.