Путин заявил об игнорировании США принципиальных озабоченностей РФ по гарантиям безопасности
Из ответа Соединенных Штатов на предложения России по гарантиям безопасности выяснилось, что принципиальные озабоченности российской стороны были проигнорированы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В частности, российский глава отметил, что РФ не увидела адекватного учета трех своих ключевых требований в ответе Запада.
«Но уже сейчас понятно, я проинформировал об этом господина премьер-министра, что принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета трех наших ключевых требований», - констатировал Путин.
Владимир Путин раскрыл позиции, которые, по его словам, не были учтены. Это «недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры блока в Европе к состоянию 1997 года».
По итогам встречи с венгерским премьером российский лидер также сообщил, что российская сторона готова к наращиванию сотрудничества с Венгрией в сфере транзита газа. Более того, Владимир Путин сказал, что Венгрия «неизменно подтверждает репутацию надежного партнера» в данной области.