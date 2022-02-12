Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Матыцин рассказал, когда CAS проведет заседание по делу фигуристки Валиевой

Анна Назайкина
13:09 12.02.2022
Тренер фигуристки Этери Тутберидзе ранее заявила, что невиновность спортсменки не требует доказательств, это «аксиома».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Министр спорта России Олег Матыцин в разговоре со «Звездой» прокомментировал ситуацию с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Глава ведомства сообщил, что, по имеющейся у него информации, выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой в воскресенье, 13 февраля.

«Сейчас не хотелось бы гадать и выстраивать какие-то версии. Это будет плохо в любом случае для всех. Не только для нашей страны, для всех стран такой подход к рассмотрению дела. Надеюсь, что не будет никаких поводов, тема не получит своего развития в ходе панели CAS, которая, по нашей информации состоится завтра. Будем исходить из той ситуации, которая сложится», - сказал Матыцин.

Министр спорта отметил, что защиту российской стороны по данному делу осуществляют профессиональные юристы.

«Я еще раз хочу сказать, что защиту осуществляет профессиональные юристы и с российской стороны, и со стороны компании, которые уже оказывали нам юридическое сопровождение. Надеюсь, у них будет достаточно аргументов, чтобы выстроить эффективную линию защиты», - заявил глава ведомства.

Напомним, что в понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании. Церемонию награждения впоследствии перенесли на неопределенный срок.

В Международном агентстве тестирования (ITA) сообщили, что церемонию отложили из-за допинг-пробы 15-летней россиянки, которая была взята в декабре во время чемпионата России. Тогда у Валиевой обнаружили запрещенный триметазидин.

Временное отстранение российской спортсменки было снято 9 февраля, однако Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА.

Накануне данную ситуацию прокомментировали в Олимпийском комитете России (ОКР). Было отмечено, что в период проведения зимней Олимпиады в Пекине у российской спортсменки при допинг-тестировании не было обнаружено запрещенных веществ.

Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что невиновность 15-летней спортсменки не требует доказательств, это «аксиома».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.