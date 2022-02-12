Матыцин рассказал, когда CAS проведет заседание по делу фигуристки Валиевой

Министр спорта России Олег Матыцин в разговоре со «Звездой» прокомментировал ситуацию с допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Глава ведомства сообщил, что, по имеющейся у него информации, выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой в воскресенье, 13 февраля.

«Сейчас не хотелось бы гадать и выстраивать какие-то версии. Это будет плохо в любом случае для всех. Не только для нашей страны, для всех стран такой подход к рассмотрению дела. Надеюсь, что не будет никаких поводов, тема не получит своего развития в ходе панели CAS, которая, по нашей информации состоится завтра. Будем исходить из той ситуации, которая сложится», - сказал Матыцин.

Министр спорта отметил, что защиту российской стороны по данному делу осуществляют профессиональные юристы.

«Я еще раз хочу сказать, что защиту осуществляет профессиональные юристы и с российской стороны, и со стороны компании, которые уже оказывали нам юридическое сопровождение. Надеюсь, у них будет достаточно аргументов, чтобы выстроить эффективную линию защиты», - заявил глава ведомства.

Напомним, что в понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании. Церемонию награждения впоследствии перенесли на неопределенный срок.

В Международном агентстве тестирования (ITA) сообщили, что церемонию отложили из-за допинг-пробы 15-летней россиянки, которая была взята в декабре во время чемпионата России. Тогда у Валиевой обнаружили запрещенный триметазидин.

Временное отстранение российской спортсменки было снято 9 февраля, однако Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА.

Накануне данную ситуацию прокомментировали в Олимпийском комитете России (ОКР). Было отмечено, что в период проведения зимней Олимпиады в Пекине у российской спортсменки при допинг-тестировании не было обнаружено запрещенных веществ.

Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что невиновность 15-летней спортсменки не требует доказательств, это «аксиома».