Тутберидзе заявила, что невиновность фигуристки Валиевой является «аксиомой»

Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что невиновность 15-летней спортсменки не требует доказательств, это «аксиома».

«Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома — это не надо доказывать… Очень непонятно, почему спортсменка с сомнительным допингом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или грамотно спланированный план», - сказала тренер в эфире Первого канала.

Также Тутберидзе выразила надежду на то, что справедливость в данной ситуации с допинг-пробой юной фигуристки восторжествует.

Напомним, что в понедельник, 7 февраля, российским фигуристам удалось завоевать победу в командном турнире по фигурному катанию на ОИ. Олимпийской чемпионкой, в частности, стала Камила Валиева, которая выступила в одиночном женском катании.

Церемонию награждения победителей и призеров турнира назначили на вторник, 8 февраля, однако впоследствии ее перенесли на неопределенный срок.

В Международном агентстве тестирования (ITA) сообщили, что церемония награждения фигуристов на ОИ была отложена из-за допинг-пробы 15-летней россиянки, которая была взята в декабре во время чемпионата России. Тогда у Валиевой обнаружили запрещенный триметазидин.

Временное отстранение российской спортсменки было снято 9 февраля, однако Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение РУСАДА.

Сегодня в МОК заявили, комитет будет способствовать расследованию в отношении окружения фигуристки, так как она является несовершеннолетней и обладает статусом «защищенной персоны».

Также было добавлено, решение о том, будет ли российская фигуристка продолжать выступать на зимних ОИ, примут до начала соревнований в женском одиночном катании, которые стартуют 15 февраля.