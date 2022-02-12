В России зафиксировали 203 766 случаев заражения коронавирусом за сутки

За последние сутки в России выявили 203 766 случаев коронавируса, скончались 729 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

За последние 24 часа выздоровели 112 658 человек, накануне были выписаны после лечения 112 236 человек. Также за сутки умерли 729 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 722 пациента.

Наибольшее число новых случаев коронавируса было выявлено в Санкт-Петербурге (21 689), Москве (14 336) и Московской области (9146).

Ранее доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что выход на плато по коронавирусу в России состоится не ранее, чем через несколько недель. Доктор объяснил, что это происходит тогда, когда число заболевших в сутки сравнивается с числом выздоровевших.

Накануне стало известно о том, что в Москве с понедельника, 14 февраля, увеличат объем плановой медпомощи в поликлиниках. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться.