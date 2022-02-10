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Спрогнозированы сроки выхода России на плато по коронавирусу

Анна Касаткина
05:33 10.02.2022
Выход на плато происходит тогда, когда число заболевших в сутки сравнивается с числом выздоровевших, пояснил врач-инфекционист Николай Малышев.
Спрогнозированы сроки выхода России на плато по коронавирусу
© Фото: pixabay
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Выход на плато по коронавирусу в России состоится не ранее, чем через несколько недель. Такой прогноз в интервью радио Sputnik озвучил доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Доктор объяснил, что выход на плато происходит тогда, когда число заболевших в сутки сравнивается с числом выздоровевших.

«Количество выписанных после COVID-19 стало немного расти, но пока до плато далековато», - отметил специалист.

С точки зрения медиков, по его словам, самый объективный показатель - равное число госпитализаций и выписок. По этому параметру выход на плато состоится не ранее, чем через несколько недель, так как сейчас попадает в больницы значительно больше людей, чем выписываются, пояснил Малышев.

«Пока пациенты с COVID-19 накапливаются (в больницах. - Прим. ред.), нагрузка на госпитальную сеть растет. Я думаю, что еще три-четыре недели продлится такая ситуация», - сказал он.

Через тот же промежуток времени следует ждать и прекращение роста суточной заболеваемости коронавирусом, добавил врач.

Почти во всех российских регионах в последние дни наблюдается рост госпитализаций пациентов с COVID-19. Чаще в больницы также стали попадать дети.

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