В Москве с понедельника увеличат объем плановой медпомощи в поликлиниках

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва с понедельника, 14 февраля, начнет увеличивать объемы плановой медпомощи в поликлиниках.

«Учитывая, что последние дни число обращений в специальные отделения ОРВИ и запросов на телемедицину начало сокращаться, с понедельника начнем увеличивать объемы плановой помощи в поликлиниках», - написал он в своем блоге.

Во вторник, 8 февраля, Сергей Собянин сообщил, что число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Москве за минувшую неделю снизилось на 6%, однако число госпитализаций с диагнозом COVID-19 возросло на 15%.

По словам мэра столицы, основная нагрузка легла на амбулаторное звено, объем работы в котором достаточно велик. Чтобы стабилизировать работу поликлинического звена, было принято решение направить из стационаров 1,3 тысячи медиков.