Собянин заявил о прохождении пика заражений «омикроном» в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столице удалось пройти пик заражений омикрон-штаммом коронавирусной инфекции.

«Пик заболеваний "омикроном" в Москве, очевидно, прошел. Так же, как и в других европейских городах, - за три-четыре недели. На прошлой неделе количество новых случаев ковида уменьшилось на 6%, на этой неделе снижение будет еще более существенным», - написал он.

Градоначальник обратил внимание, что рост заражений, который был зафиксирован накануне, объясняется изменениями в методике учета. Собянин отметил, что в данный момент заболеваемость продолжает снижаться.

Также мэр города подчеркнул, что столичной медицине удается справляться с беспрецедентной нагрузкой: в частности, прием москвичей в медучреждениях проходит без очередей, а выезд врача на дом к пациентам проходит в течение суток.

Напомним, что в конце ноября прошлого года Россия приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республики, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».