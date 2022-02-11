В стране и мире В КПРФ назвали врачебной тайной результаты тестов Зюганова на COVID-19 Ян Брацкий По словам пресс-секретаря КПРФ Александра Ющенко, лидер коммунистов обратился к врачам после появления признаков простудного заболевания. © Фото: Komsomolskaya Pravda. GlobalLookPress Читайте нас на: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сдал тесты на коронавирусную инфекцию, но их результаты являются медицинской тайной. Об этом заявил пресс-секретарь партии Александр Ющенко. «Геннадий Андреевич пошел на плановую госпитализацию по рекомендации врачей, когда появились первые признаки простудного заболевания. Это насморк и кашель. Насчет температуры у меня информации нет, тесты он сдавал. Но какой у него результат, я не могу сказать, так как это врачебная тайна. Но в данном случае ничего опасного для него нет», - цитируют Ющенко «Известия». Ранее стало известно о плановой госпитализации Зюганова для профилактического осмотра. Тем не менее внук Геннадия Андреевича в телефонном разговоре со «Звездой» эти известия опроверг, добавив, что политик посещал врача, но госпитализирован не был. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика