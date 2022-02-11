Внук Зюганова рассказал о самочувствии политика

Внук лидера КПРФ Леонид Зюганов опроверг новости о госпитализации политика. Со слов мужчины, Геннадий Зюганов чувствует себя хорошо и находится не в больничной палате, а на работе.

«С Геннадием Андреевичем все хорошо. Я уже ответил на десяток звонков. Вчера разговаривали с ним, он очень бодрый был. Кто-то запустил "утку". Может, его видели у врача, он сегодня был у него. С ним все нормально, никуда его не госпитализировали, он на работе. Я бы знал, да и скрывать смысла нет. Все хорошо», - рассказал внук политика.

Ранее СМИ со ссылкой на пресс-секретаря партии КПРФ Александра Ющенко сообщили о госпитализации Зюганова для прохождения планового профилактического осмотра. Со слов Ющенко, Геннадий Андреевич может отсутствовать с четверга и ориентировочно до конца недели. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Ранее стало известно о госпитализации в эту же клинику заболевшего коронавирусом лидера ЛДПР Владимира Жириновского.