Пятнадцатый самолет: Украина получила от США партию военной помощи с ПТРК Javelin

На Украину прибыла очередная партия военной помощи из Соединенных Штатов Америки. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.

По словам Резникова, в Киев прибыли ПТРК Javelin, выстрелы для гранатометов и другое вооружение. Общий вес груза в поставке превысил 130 тонн.

«Еще две птички с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве. Javelin, боевые выстрелы для гранатомета и другое оборонительное снаряжение для Вооруженных сил Украины», - написал министр обороны Украины и Twitter.

Резников уточнил, что на данный момент США прислали уже 15 самолетов с военной помощью. Общий вес грузов превысил 1200 тонн.

Напомним, первая в этом году партия с американским вооружением прибыла на Украину 22 января. В посольстве США в Киеве уточнили, что данная партия включала в себя более 90 тонн летального вооружения, в том числе боеприпасы.