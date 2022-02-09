В МИД РФ назвали способ обеспечить деэскалацию вокруг Украины

Москва уверена, что прекращение поставок вооружения на Украину и вывод с ее территории западных инструкторов позволит оперативно стабилизировать обстановку в стране. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнеры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с ее территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО. А также вывести все ранее поставленные Киеву иностранные вооружения за пределы украинской территории», - сказала она в ходе брифинга.

Дипломат добавила, что Россия призывает к практическим шагам по деэскалации на Украине.

«Мы призываем к прекращению искусственного нагнетания напряженности вокруг Украины, принятию практических шагов, которые были бы направлены на реальную деэскалацию ситуации и урегулирование конфликта в Донбассе на результативной основе комплекса мер», - объяснила представитель Министерства иностранных дел РФ.

Также Мария Захарова напомнила, что 7-8 февраля главы МИД Германии, Австрии, Словакии и Чехии побывали на линии соприкосновения в Донбассе.

«Вроде бы благородная миссия. Вроде бы начался процесс, к которому мы всегда призывали. И вот в бронежилетах и касках западные дипломаты продвинулись к линии соприкосновения. Но есть нюанс: только с одной стороны - со стороны, подконтрольной Киеву. Вот дальше они почему-то не пошли», - отметила она.

Дипломат при этом подчеркнула, что Москва призывает представителей стран Запада посетить и другую сторону на линии соприкосновения на востоке Украины.

В ходе брифинга Захарова также обвинила США в попытке пересмотреть Минские соглашения, уточнив, что пренебрежительное отношение Украины к соглашениям по мирному урегулированию поощряется «американскими кураторами».