Джонсон пообещал переговорить с Путиным «как только сможет»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным «как только сможет». В прессе ранее сообщалось, что британская сторона обратилась к России с просьбой перенести время запланированной беседы после публикации доклада о вечеринках, которые проводились в период локдауна в Британии в правительственной резиденции. Причем отмечалось, что российская сторона не могла, поэтому звонок отложили.

«Я переговорю с президентом Путиным, как только я смогу», - передает РИА Новости слова Джонсона.

Кроме того, представитель премьера Британии сообщил, что разговор Путина и Джонсона, вероятно, перенесут на вторник, 1 февраля. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее Борис Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о вечеринках в локдаун. Кроме того, британский премьер заявил, что понимает, насколько его поступком разгневаны люди и призвал «дождаться результатов расследования полиции, прежде чем делать преждевременные выводы».