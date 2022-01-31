Глава МИД Великобритании заразилась COVID-19 накануне визита на Украину

Британский министр иностранных дел Лиз Трасс получила положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Глава дипломатии Соединенного королевства заразилась COVID-19 прямо в преддверии запланированного визита на Украину - она должна была отправиться в Киев во вторник вместе с Борисом Джонсоном.

О своем заболевании Трасс сообщила в аккаунте в Twitter. Она отметила, что планирует провести период самоизоляции в активной работе.

«К счастью, я сделала три прививки и будут работать из дома», - указала глава МИД Великобритании.

Ранее Лиз Трасс заявила, что британские власти намерены ввести самый жесткий санкционный режим в отношении России, предусмотренный на случай якобы возможного вторжения РФ на Украину. По словам министра, данные нововведения являются самой радикальной переменой в сфере международных отношений после выхода из Евросоюза.