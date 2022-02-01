Песков сообщил, что разговора Путина и Джонсона 1 февраля не будет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что ранее обозначенный на 1 февраля разговор Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не состоится.

Он заявил, что таких планов на сегодня нет. Об этом Песков сообщил журналистам в ходе пресс-конференции днем 1 февраля.

«На сегодня разговор не запланирован. В то же время мы не исключаем, что какие-то сроки будут согласованы», - сообщил, отвечая журналистам, Дмитрий Песков.

Накануне, 31 января, Борис Джонсон публично пообещал переговорить с Путиным «как только сможет». Ранее о возможном звонке сообщало американское издание Bloomberg, ссылаясь на BBC.