В стране и мире Лавров провел телефонный разговор с Блинкеном Алексей Курильченко Блинкен выразил готовность продолжать контакты с Россией по вопросам безопасности. © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе диалога представитель Белого дома выразил готовность продолжать контакты с Россией по вопросам в сфере обеспечения безопасности. «Госсекретарь Энтони Блинкен переговорил сегодня с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в развитие письменного ответа США на российские предложения в области безопасности. Госсекретарь подчеркнул готовность США как на двусторонней основе, так и вместе с союзниками и партнерами продолжить субстантивный обмен мнениями с Россией по взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», - цитирует РИА Новости сообщение Госдепа США. Лавров и Блинкен провели переговоры в Женеве 21 января. Стороны потратили на диалог полтора часа, несмотря на крайне непростую беседу уже в отсутствии камер. Ключевой темой переговоров стали вопросы обеспечения безопасности и напряженность на Украине. Американская сторона пообещала предоставить письменный ответ на российские предложения по итогам переговоров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика