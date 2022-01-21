Лавров: Россия никогда не угрожала народу Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что официальные представители России никогда не угрожали народу Украины. Об этом дипломат заявил по итогам женевских переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Я хочу еще раз напомнить тем, кто занимается анализом наших публичных выступлений, что Россия никогда, нигде, ни разу устами своих официальных представителей не угрожала украинскому народу», - сказал Лавров.

Также Лавров заявил, что на следующей неделе США предоставят письменные ответы на предложения по гарантиям безопасности, озвученные главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе переговоров в Женеве.