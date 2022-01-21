Блинкен подтвердил предоставление РФ предложений безопасности в письменном виде

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США на следующей неделе направят России в письменном виде список своих озабоченностей. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.

«Мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями с большим количеством подробностей и в письменной форме на следующей неделе. И мы договорились провести дальнейшие обсуждения», - сказал Блинкен.

Ранее Лавров заявил, что США направил в письменном виде ответы на предложения российской стороны. Также дипломат раскритиковал документ США, предоставленный на переговорах.