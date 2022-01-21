Блинкен подтвердил предоставление РФ предложений безопасности в письменном виде
Ранее Сергей Лавров отметил, что Москва ожидает от США документа с ответами на предложения России.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США на следующей неделе направят России в письменном виде список своих озабоченностей. Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.
«Мы ожидаем, что сможем поделиться с Россией нашими озабоченностями и идеями с большим количеством подробностей и в письменной форме на следующей неделе. И мы договорились провести дальнейшие обсуждения», - сказал Блинкен.
Ранее Лавров заявил, что США направил в письменном виде ответы на предложения российской стороны. Также дипломат раскритиковал документ США, предоставленный на переговорах.