«Из окна показались ноги»: сосед рассказал, как спас людей из пожара в Чертаново

Житель дома в московском Чертаново Константин рассказал «Звезде», как спас своих соседей из горящей квартиры. По словам мужчины, он жил на этаж ниже и спас пострадавших через окно.

«Я услышал крики о помощи, увидел летящие головешки. Потом из окна показались человеческие ноги. Открыл окно, понял, что там пожар, начал помогать ребятам. Я схватился за оконную раму и второй рукой подтаскивал его и втащил внутрь. Потом слез второй человек, и через вторую комнату они помогли девушке», - рассказал мужчина.

Он также отметил, что спасенные постоянно говорили о том, что их подожгли.

Пожар произошел 29 января. В результате инцидента квартира полностью выгорела. Позже стало известно о задержании подозреваемого в поджоге, а Следственный комитет опубликовал видео с моментом совершения преступления.

Ранее молодой человек по имени Тимур, который спас девушку во время пожара в московском районе Чертаново, рассказал о подробностях произошедшего. По его словам, сначала девушка не могла ему довериться, чтобы прыгнуть, однако Тимур все же смог ее уговорить. Кроме того, говорит парень, обвиняемый в совершении поджога жил на нижних этажах в этом же доме.