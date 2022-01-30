Опубликованы кадры из сгоревшей квартиры в Москве, откуда через окно спасли женщину

В распоряжении «Звезды» оказалось видео, снятое в сгоревшей накануне московской квартире в Чертаново, тогда люди выбрались через окно, спасаясь от огня и дыма.

На кадрах видно, что помещение практически полностью выгорело, стены закоптило даже на лестничной клетке.

Предварительной причиной возгорания стало замыкание проводки. В общей сложности при пожаре в квартире на юге столицы были спасены двенадцать человек, из них один ребенок. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

СМИ передавали, что двое молодых людей спасли женщину из огня через окно. Как рассказали очевидцы, оба москвича в происшествии получили повреждения, у одного — ожог руки, у другого — порезы с осколками стекла.